Lamborghini повернула до життя легендарний Countach

Італійська компанія Lamborghini в цьому році відзначає 50-річчя своєї культової моделі Countach. До ювілею майстра підрозділи Polo Storico відтворили перший прототип LP500, який став зіркою Женевського автошоу 1971 року, повідомляє Обозреватель.

У компанії з великим розмахом відзначають 50-річчя Countach. Раніше італійці презентували купе Lamborghini відродила культову модель Countach. Відео, створене на базі моделі Avetador, яке буде виготовлено обмеженим тиражем. Ще одним подарунком став прототип Countach, який був розбитий на тестах в 1974 році.

Архівне фото прототипу Lamborghini LP500. Джерело: Lamborghini

Створенням машини доручили підрозділу Lamborghini Polo Storico, яке у звичайний час займається обслуговуванням і реставрацією ретро автомобілів марки. З урахуванням того, що від оригінального прототипу залишилися тільки фотографії, майстрам довелося чимало потрудитися, щоб за наявними ілюстраціями відновити всі особливості зовнішності машини. За основу для створення 3D-моделі взяли музейний екземпляр першого серійного Countach з колекції фірмового музею.

Lamborghini LP500 став найяскравішою зіркою автошоу в Женеві у 1971 році. Джерело: Lamborghini

На будівництво репліки прототипу компанію надихнув один із заможних колекціонерів, який ще у 2017 році був готовий інвестувати чималі кошти в створення унікального зразка. І ось, через 4 роки його мрія здійснилася.

Фірма PPG відтворила для репліки яскраво-жовту емаль Giallo Fly Speciale для забарвлення кузова. Джерело: Lamborghini

Автомобіль відтворений до найдрібніших деталей. Зокрема, фірма PPG підготувала яскраво-жовту емаль Giallo Fly Speciale для забарвлення кузова, а компанія Pirelli виготовила комплект шин Cinturato CN12 розмірністю 245/60R14 спереду та 265/60R14 – ззаду, які встановлювалися на прототипі 50-річної давності.

Репліку Countach LP 500 презентують публіці на виставці Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Джерело: Lamborghini

Countach LP 500 буде презентовано на виставці Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Нагадаємо, що з 1974 по 1990 рік Lamborghini виготовила 1983 екземпляри моделі Countach, але прототип LP500, безумовно, є найбільш унікальним з усіх.