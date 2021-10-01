У Києві розпочалася підготовка до новорічних свят: що відомо

Організатори головної ялинки України вже почали підготовку декорацій, гірлянд та іграшок, повідомляє Деловая столица.

"Підготовка до новорічно-різдвяного проєкту на Софійській площі розпочалася. Готуємо декорації, гірлянди та іграшки" , — йдеться в повідомленні компанії Folk Ukraine, яка влаштовуватиме новорічне свято в столиці.

Як відзначають організатори, цього року новорічна ялинка буде вбрана в 10 тисяч ялинкових прикрас і засяє гірляндами теплого кольору.

"Разом із адміністрацією міста було затверджено концепцію святкування і ми докладемо максимум зусиль, аби цьогорічні святкування були масштабнішими, яскравішими і цікавішими" , — відзначили в компанії.

Традиційно запалювання головної ялинки країни відбувається на День святого Миколая 19 грудня.

Нагадаємо, тематикою минулого Нового року на Софійській площі був Казковий ліс. Головна ялинка була заввишки 31 м і мала більше 10 км гірлянд і 1500 іграшок.