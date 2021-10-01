Замах на Шефіра: силовики прочесали 430 гектарів лісу, але зброю не знайшли

Після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра правоохоронці прочесали 430 гектарів лісу в Київській області. Однак зброю знайти не вдалося, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив глава МВС України Денис Монастирський.

"Правоохоронці відпрацювали 430 гектарів лісу поруч з місцем злочину. Зброя поки не знайдено" , - сказав він.

Нагадаємо, 22 вересня невідомі обстріляли автомобіль Шефіра, поранивши його водія. Помічник президента в результаті нападу не постраждав.

Відзначимо, до розслідування замаху на Шефіра залучили представників ФБР.

Автор: Дмитрий Кузнецов