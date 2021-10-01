Як перестати постійно об'їдатися при ПМС?

Щоб не переїдати під час ПМС, потрібно розуміти, чи немає паралельно стресу у вашому житті. Дієтолог, нутриціолог Анна Антонова розповіла про те, чому під час ПМС нас тягне на солодке та як не допустити харчових зривів, повідомляє Clutch.

"Під час ПМС, тобто передменструального синдрому, йде різкий занепад естрогену і прогестерону.

Якщо трошки зануритися в біохімію і фізіологію, то на ось цьому різкому спаді часто паралельно відбувається зниження рівня цукру в крові і електролітний дисбаланс. На цьому тлі жінка може хотіти солодкого або солоного в підвищеному обсязі.

У цей період рекомендую вживати цільні натуральні продукти, такі як шоколад або горіхи, оскільки вони є нутритивно і поживно щільними. Також можна пити лікувально-столову з багатим складом електролітів – 1-2 склянки від вашої денної норми в день", – розповіла експерт.

Щоб не переїдати під час ПМС, потрібно розуміти, чи немає паралельно стресу у вашому житті. Тому що в цьому випадку ПМС буде просто тригером до переїдання, стверджує спеціаліст. Зі стресом потрібно працювати.

"Наступний момент – це повноцінне харчування. Потрібно наповнювати свою тарілку продуктами з білком і жирами, які будуть давати відчуття ситості. Також не варто відмовлятися від складних вуглеводів, тобто гарнірів. Нехай навіть це буде картопля, вона багата магнієм, калієм і це буде краще, ніж зірватися на щось не зовсім здорове і корисне для організму", – повідомила дієтолог.

Більш детально на це та інші питання Анна Антонова відповіла в інтерв'ю: