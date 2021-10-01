Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 жовтня 2021 року

Прогноз найбільш яскравих астрологічних аспектів для кожного знака зодіаку на Корреспондент.net, повідомляє Корреспондент.

У суботу, 2 жовтня, 26-й місячний день місячного календаря. Місяць перебуває у знаку зодіаку Лев.

Місяць у Левові - час енергійних починань, спілкування та розваг. У людей зростає схильність до авантюр і ризику, тому варто відкласти всі серйозні фінансові справи, підписання договорів і угоди з нерухомістю.

Сприятливий період для реалізації творчих задумів і відвідування театрів, музеїв, виставок.

2 жовтня - складний день, під час якого бажано утриматися від будь-якої активної діяльності, зберігаючи життєві сили.

Хороший момент, щоб звільнитися від непотрібних контактів та оцінити життєві пріоритети.

У фазу Спадного Місяця знижується життєздатність і людина швидше втомлюється, втрачає енергію і стає менш активною.

Це період емоційного і фізичного спаду, під час якого краще займатися налагодженими справами, які не вимагають особливих зусиль.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2 жовтня

Овен (21.03-19.04)

Овни зіткнуться з труднощами в сімейних відносинах, проте розвинена інтуїція допоможе знайти вихід із ситуації, що склалася. Загалом день сприятливий для оформлення паперів і фінансових угод.

Тілець (20.04-20.05)

На Тільців чекають серйозні зміни в особистому житті. Головне - проявити рішучість і не упустити шанс, подарований долею.

Близнюки (21.05-21.06)

У Близнюків посилиться привабливість, дар передбачення та інтуїція. Вірогідні вдалі побачення і дружні зустрічі, які приведуть до змін.

Рак (22.06-22.07)

Раки отримають можливість вирішити сімейні проблеми. Сприятливий день для колективних заходів, фізичної активності, відпочинку на свіжому повітрі.

Лев (23.07-22.08)

Леви можуть сподіватися на хороші новини, пов'язані з близькими або успіхом у любовних відносинах. Зірки не рекомендують відмовляти у проханнях.

Діва (23.08-22.09)

Дівам доведеться відстоювати свої життєві принципи та ідеали. Небажано їхати далеко від дому, а також багато часу проводити на публіці.

Терези (23.09-22.10)

Самопочуття і настрій Терезів буде на висоті, а приплив енергії допоможе вирішити масу питань. Можливі корисні знайомства.

Скорпіон (23.10-21.11)

Сім'я і дім Скорпіонів вимагатимуть більше уваги, ніж зазвичай. Можливе загострення емоційності і образливості, які краще тримати під контролем.

Стрілець (22.11-21.12)

Стрільці зіткнуться з безліччю спокус, які навряд чи вдасться реалізувати. Зірки радять стежити за мовою і не давати обіцянок.

Козеріг (22.12-19.01)

Зірки обіцяють Козерогам хороший день для заняття господарством і наведення ладу в будинку. Корисними будуть процедури для зміцнення здоров'я.

Водолій (20.01-18.02)

Водоліям доведеться вирішувати складні справи, які вимагають терпіння і стриманості. Не виключені втрати і невдачі. Зірки радять проявити обережність у відносинах.

Риби (19.02-20.03)

Творчість допоможе Рибам відволіктися від рутини і компенсує неприємні особисті переживання. В цілому день подарує відчуття задоволення і впевненості у своїх силах.