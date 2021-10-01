Нутриціолог дала список простих продуктів від паразитів і грибків

Антикандидні продукти - це ті продукти, які покликані зупинити надмірне зростання грибків, а також мають протипаразитарний ефект і нормалізують кишкову мікрофлору, повідомляє РБК-Украина.

Нутриціолог, фахівець з харчування Анна Біоторіум дала список таких продуктів, вони прості та доступні кожному.

Продукти від паразитів і грибків: список від нутриціолога

Кокосове масло і м'якоть: містять лауриновую кислоту, яка в організмі перетворюється в монолаурин і каприлову кислоту. Ці жирні насичені кислоти мають противірусну, протигрибкову та антибактеріальну дію.

"Кокосове масло легко засвоюється, допомагає нормалізувати кишкову мікрофлору, сприяє засвоєнню вітамінів і мінералів, необхідних для гарного травлення, загоює пошкоджені слизові оболонки. Воно збагачене фітонцидами, що виводять вільні радикали і токсини, може застосовуватися для обробки запалених ділянок".

Пробіотична їжа, ферментовані овочі (без цукру та оцту): містять мікрофлору, яка допомагає нам захистити кишечник. Регулярне споживання може допомогти поліпшити імунну систему, роблячи організм менш поживним для кандиди. Корисні мікроорганізми допомагають відновити здоровий бактеріальний баланс.

Пребіотичні продукти - джерело їжі для бактерій в кишечнику. Але, важливо розуміти, що вони не розрізняють, кого годувати, "наших" або "чужих", вони годують патогенні дріжджі і бактерії таким же чином, як і пробіотичні бактерії.

"Якщо у вас дуже важкий дисбаланс кишечника - краще їх тимчасово обмежити (сирий корінь цикорію, мигдаль, топінамбур, цибуля-порей, спаржа і т. д.)"

Цибуля - натуральний антибіотик (фото: pexels.com)

Ріпчасту цибулю і часник: ну тут ви вже знаєте, це натуральні антибіотики, мають протигрибкові властивості, сприяє перистальтиці.

ну тут ви вже знаєте, це натуральні антибіотики, мають протигрибкові властивості, сприяє перистальтиці. Спеції: гострі приправи впливають на грибки роду кандида, пригнічуючи зростання нових колоній. Найбільш ефективними в боротьбі зі збудником при запаленнях є: кайенский перець, кориця, лавровий лист і гвоздика.

гострі приправи впливають на грибки роду кандида, пригнічуючи зростання нових колоній. Найбільш ефективними в боротьбі зі збудником при запаленнях є: кайенский перець, кориця, лавровий лист і гвоздика. Непастеризований нефільтрований яблучний оцет: покращує роботу шлунково-кишкового тракту, сприяє регулярному стільцю і очищенню шлунково-кишкового тракту. Ферменти активно пригнічують кандиду на слизових оболонках рота.

покращує роботу шлунково-кишкового тракту, сприяє регулярному стільцю і очищенню шлунково-кишкового тракту. Ферменти активно пригнічують кандиду на слизових оболонках рота. Ромашка: натуральний антисептик.

натуральний антисептик. Масло лаванди: це ефірне масло може знизити прогресію і поширення кандиди.

це ефірне масло може знизити прогресію і поширення кандиди. Імбир.

Грейпфрут.

Гарбузове насіння.

Водорості і морська капуста.

Куркума.

Автор: Тетяна Турчанікова