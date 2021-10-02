Названі терміни виходу нових ігор GTA

Названі терміни виходу нових ігор GTA

Реліз перевипущених частин Grand Theft Auto (GTA) запланований на листопад, повідомляє Лента.Ру.

Як стало відомо джерел, вихід нових версій класичних частин GTA відбудеться в листопаді. Інсайдери розповіли, що студія Rockstar збиралася представити тайтли в жовтні, проте через неназвані причини терміни довелося посунути. У зазначений місяць очікується вихід всіх трьох ігор - Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City і Grand Theft Auto: San Andreas.

Також журналісти посилаються на блогера під ніком Nibellion, який у своєму Twitter розповів, що помітив оновлену трилогію GTA в базі корейського регулятора GRAC. Тайтл, який об'єднує всі три гри отримав назву Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

"Деякі фанати побоювалися, що затримка сигналізує про те, що оновлена трилогія також перенесеться на 2022 рік", - заявили журналісти.

Однак автори помітили, що поки не отримували повідомлень про це. Тайтл вийде на приставках PlayStatation, Xbox і Nintendo Switch, у 2022 році - на ПК.

Раніше про можливе перенесення GTA на 2022 рік повідомив популярний блогер Том Хендерсон. Інформація про те, що Rockstar має намір перевипустити класичні гри, з'явилися в середині серпня. Найбільш рання частина серії - Grand Theft Auto III - вийшла у 2001 році.

Теги: відеоігри

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