Названі терміни виходу нових ігор GTA

Реліз перевипущених частин Grand Theft Auto (GTA) запланований на листопад, повідомляє Лента.Ру.

Як стало відомо джерел, вихід нових версій класичних частин GTA відбудеться в листопаді. Інсайдери розповіли, що студія Rockstar збиралася представити тайтли в жовтні, проте через неназвані причини терміни довелося посунути. У зазначений місяць очікується вихід всіх трьох ігор - Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City і Grand Theft Auto: San Andreas.

Також журналісти посилаються на блогера під ніком Nibellion, який у своєму Twitter розповів, що помітив оновлену трилогію GTA в базі корейського регулятора GRAC. Тайтл, який об'єднує всі три гри отримав назву Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition.

"Деякі фанати побоювалися, що затримка сигналізує про те, що оновлена трилогія також перенесеться на 2022 рік" , - заявили журналісти.

Однак автори помітили, що поки не отримували повідомлень про це. Тайтл вийде на приставках PlayStatation, Xbox і Nintendo Switch, у 2022 році - на ПК.

Раніше про можливе перенесення GTA на 2022 рік повідомив популярний блогер Том Хендерсон. Інформація про те, що Rockstar має намір перевипустити класичні гри, з'явилися в середині серпня. Найбільш рання частина серії - Grand Theft Auto III - вийшла у 2001 році.