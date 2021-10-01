США завершують спорудження найбільшого складу озброєнь в Польщі

Спорудження великого американського складу для озброєнь та військової техніки біля польського села Повідзе буде завершено у 2022 році, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Повністю цей об'єкт вартістю $350 млн, велика частина будівництва якого фінансується НАТО, буде готовий до обслуговування американських військ у 2024 році.

Там зберігатимуться озброєння та військова техніка для оснащення бригадної бойової групи армії США. Зокрема, там передбачається розміщення 85 танків, 190 бойових машин піхоти, 35 самохідних артилерійських установок та чотирьох танкових мостоукладальників.

Склад розміщений приблизно за 256 км від кордону Калінінградської області.

Протягом останніх декількох років армія США створила такі заздалегідь підготовлені збройові бази у різних точках Європи, щоб війська, які прибувають зі Сполучених Штатів, мали швидкий доступ до озброєнь та військової техніки, якщо вони будуть терміново мобілізовані в кризовій ситуації.

На сьогодні в Польщі на ротаційній основі розміщена американська бронетанкова бригада зі штатним озброєнням, яка перекинута з континентальної частини Сполучених Штатів.