Де дивитися Ємельяненко – Джонсон: розклад трансляцій Bellator 269

Легендарний російський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Федір Ємельяненко (39-6-0) в суботу, 23 жовтня, проведе, можливо, заключний бій у своїй кар'єрі. 45-річний спортсмен в Москві битиметься з американцем Тімоті Джонсоном (15-7-0) в рамках турніру Bellator 269, повідомляє Обозреватель.

Вечір ММА прийме домашній стадіон футбольного та хокейного "Динамо" – "ВТБ Арена". Орієнтовний початок головної події вечора – 22:00 за київським часом.

Афіша бою Ємельяненка Джонсон. Джерело: Bellator

Українські шанувальники змішаних єдиноборств зможуть побачити протистояння росіянина з 36-літнім представником США завдяки відеосервісу Megogo, який викупив ексклюзивні права на показ шоу. У Росії трансляцію бою покаже платформа Okko Спорт.

Статистика Федіра Ємельяненка.

Федір Ємельяненко в бою.

Бій буде складатися з п'яти раундів по п'ять хвилин. Він може завершитися достроково, якщо буде зафіксовано нокаут, технічний нокаут, а також дискваліфікацію одного з бійців. Якщо поєдинок триватиме всі п'ять раундів, тоді переможця визначать судді.