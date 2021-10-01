У Грузії затримали Саакашвілі: перші кадри арешту (Оновлено)

Третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали на території країни, про це заявив прем'єр Іраклій Гарібашвілі під час брифінгу, який транслювався в його Facebook.

За словами прем'єра, Саакашвілі перевели до пенітенціарної установи. Гарібашвілі заявив, що влада Грузії заздалегідь знала про переміщення політика, « повністю все контролювали і вибрали місце і час », щоб затриманню нічого не завадило.

"Наші правоохоронні органи на найвищому рівні провели захід із затримання Міхеіла Саакашвілі. Вони мали попередню інформацію про його пересування, починаючи з України в напрямку Грузії, і цей процес був під повним контролем" , - сказав Гарібашвілі .

У Грузії проти Саакашвілі відкрито чотири кримінальні справи, щодо двох із них є вироки: за перевищення службових повноважень його заочно засудили до шести років в'язниці, за злісне перевищення повноважень — до трьох років в'язниці.

Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилася його друга президентська каденція в 2013 році.

Керівниця українського офісу Саакашвілі Маріам Барабаш заявила, що доказів затримання третього президента Грузії немає і це може бути провокацією.

Грузинські ЗМІ повідомляють, що Саакашвілі перебуває в Руставський в'язниці недалеко від Тбілісі. Також повідомляється, що Саакашвілі був затриманий не на кордоні, а вже в країні, куди він проник таємно. Точне місце затримання названо не було. За даними деяких журналістів, спецоперація із затримання експрезидента була проведена в одному з районів Тбілісі, проте офіційних підтверджень поки не наводиться.

Оновлено в 20:00. З'явились перші кадри арешту Саакашвілі.