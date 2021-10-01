Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

Перший день жовтня на міжбанківському валютному ринку пройшов досить спокійно; незначне перевищення попиту над пропозицією не привело до різких коливань.

Основний попит протягом дня створювали компанії-нерезиденти, які почали конвертувати виплачені дивіденди в тверду валюту. Пропозиції від експортерів було менше, ніж в попередні дні, тому що в гривні вони явно не потребували. Однак сьогодні покупці і продавці змогли знайти консенсус, і велика частина торгів пройшла в діапазоні 26,60-26,63 гривень. Національний банк, спостерігаючи тишу на міжбанку, не наважився її порушувати і на ринку знову не з'явився. Втім, рівновага була досить хитка; очевидно, на Інститутській вирішили, що навіть покупка стандартних 5 млн доларів може її порушити.

Закрили торги четверга на 5,5 копійок на покупці і на 4 копійки на продажу вище, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,56 / 26,66 (купівля / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися досить широко: спред на старті склав 10 копійок. Вразила диспропорція між покупцями і продавцями на старті торгів: на 1 продавця доводилося 4-5 покупців. Не дивно, що після першої операції на 0,5 млн доларів за ціною 26,60 гривень котирування плавно пішли вгору і До 13:00 досягли 26,631 гривень на покупку і 26,663 гривень на продажу. Найдорожчі заявки на покупку задовольнили - і після обіду ціни незначно опустилися, але залишилися недалеко від денних максимумів.

Котирування закриття - 26,62 / 26,64 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 8,65 млн доларів у порівнянні з четвергом і склав 120 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,6033 гривень.

Офіційний курс долара на 4 жовтня встановлений на позначці 26,61 гривень за долар, зниження на 0,75 копійки.

Офіційний курс євро на 4 жовтня встановлений на позначці 30,8716 гривень за євро, зростання на 4,85 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва третій день коливається в межах 26,60-26,64 гривень, то піднімаючись, то опускаючись. Сьогодні до кінця дня безготівковий долар став навіть дорожче готівкового.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1596 долара. Сьогодні євро не зміг навіть на 1 пункт опуститися нижче встановленого вчора річного мінімуму (на рівні 1,1561 долара) і в результаті розпочатої корекції піднявся до позначки 1,1606 долара. Готівковий євро протягом дня продавали по 30,82-30,87 гривень, причому максимальна ціна була зафіксована ближче до вечора.

Російський рубль в обід опустився до 73,25 рублів за долар, а до вечора відвоював 60 копійок і виріс до 72,65 рублів. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 72,70-72,77 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві вже два тижні зберігається стабільною на рівні 3,63-3,65 гривень за 10 рублів; не змінилася вона і сьогодні.