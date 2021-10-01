Зеленський стурбований ситуацією навколо Саакашвілі у Грузії

Президент України Володимир Зеленський стурбований такими новинами про затримання колишнього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі в Грузії і тоном заяв, які звучать у Грузії щодо можливого розвитку ситуації.

"Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський занепокоєний такими новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії щодо можливого розвитку ситуації. Україна звертається до грузинської сторони за роз'ясненнями щодо усіх обставин та причин такого кроку стосовно українського громадянина", - написав прес-секретар глави держави Сергій Никифоров у Facebook.

Прес-секретар також зазначив, що посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання.

"Але наші консули вже працюють над тим, щоб надати Міхеілу Саакашвілі всю необхідну допомогу", - написав Никифоров.

Раніше у четвер прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі затриманий і доставлений до в'язниці.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що до Міністерства закордонних справ України запрошено керівника посольства Грузії для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання колишнього президента Міхеіла Саакашвілі.