Арахамія очікує дипскандал з Грузією через Саакашвілі

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що затримання колишнього президента Грузії, громадянина України Михайла Саакашвілі може спричинити за собою серйозний дипломатичний скандал, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що буде серйозний дипломатичний скандал на цю тему, тому що він громадянин України і його не мають права просто так, безпідставно, затримувати. Мені здається, що пройдуть вихідні і точно буде розбір цієї ситуації на міжнародному рівні. У нас є група дружби з Грузією, і я вважаю, що потрібно і на міжпарламентському рівні також це питання врегулювати", - сказав Арахамія в коментарі журналістам.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі у п'ятницю заявив, що колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий і доставлений у в'язницю.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що до міністерства запросили керівника посольства Грузії для отримання офіційної інформації про підстави і обставини затримання колишнього президента Михайла Саакашвілі.