Одружений Саакашвілі зізнався у романі зі "слугою" Ясько (
53-річний експрезидент Грузії та глава Виконавчого комітету національних реформ України Міхеїл Саакашвілі, якого сьогодні затримали правоохоронці у Тбілісі (Грузія), зізнався у романі з 30-річною депутаткою фракції "Слуга народу" Єлизаветою Ясько, повідомляє Деловая столица.
Відповідне відеозвернення Саакашвілі опублікувала Єлизавета Ясько на своїй сторінці в Facebook.
"Ми записали це відео до від‘їзду Михайла Саакашвілі до Грузії. Про те, що ми разом. Про те, що любимо один одного та підтримуємо. Любов та Боротьба за свою Державу — це найблагородніша справа! І я підтримую його боротьбу. Бо тільки справжні борці з таким великим серцем та любов‘ю до своєї держави можуть змінювати світ! Я його повністю підтримую. Михайло Саакашвілі — громадянин України, і ми повинні захищати наших громадян! Люблю", — зазначила Ясько.
Відео з зізнанням з'явилося також увечері 1 жовтня на сторінці Саакашвілі у Facebook.
"Ми записали це відео до мого від'їзду в Грузію. Про те, що Грузія і Україна разом. І домовилися, що опублікуємо це відео у разі арешту. Я і Ліза Ясько разом", — написав Саакашвілі.