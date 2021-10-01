США відреагували на затримання Саакашвілі

Влада США знають про затримання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі і продовжують уважно стежити за розвитком ситуації, повідомляє Лента.Ру.

"Ми інформовані про повідомлення про його затримання і уважно стежимо за розвитком подій", - відреагував представник американського дипвідомства на прохання прокоментувати затримання екс-президента.

Відповідаючи на питання про те, чи має намір Держдеп США викликати посла Грузії на тлі рішення про затримання Саакашвілі, він заявив, що у відомстві не коментують приватні зустрічі.