Президент Грузії про можливість помилування Саакашвілі: ніколи

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виключає можливість прийняття рішення про помилування засудженого за низкою кримінальних справ колишнього президента Михайла Саакашвілі, який в п'ятницю був затриманий в Грузії, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Багато хто запитує сьогодні, президент планує чи ні помилувати його - відповідь одна, проста і остаточна - ні і ніколи", - сказано в заяві Зурабішвілі, яке розповсюдила адміністрація грузинського президента.

У заяві вона висловлює подяку правоохоронним органам, які провели операцію по затриманню Саакашвілі " на високому професійному рівні ".

"Держава та її інститути не розпалися і навпаки посилилися ... Захищена межа, територія, порядок і верховенство закону", - заявила президентка.

За її словами, для неї, як для президента країни, не є приємним, коли колишнього президента затримують перед камерами, однак " справедливість і верховенство закону це вимагають і перед законом усі рівні ".

Зурабішвілі при цьому зазначає, що ніколи не забуде очі тих людей, хто постраждав в період правління Саакашвілі, "чекав справедливості і не дожив до сьогоднішнього дня".

Вона нагадала про те, що також боролася з режимом Саакашвілі, який "розтоптав права людини, вільний бізнес і закон ... пожертвував здоров'ям людей і життями заради збереження своєї влади".

Зурабішвілі також піддала критиці рішення Саакашвілі відмовитися від громадянства Грузії і прийняти громадянство України.

"І сьогодні, з порушенням кордону і закону увірвався на грузинську територію і цим намагався посягнути на авторитет державних правоохоронних органів. І що найголовніше, явно, прибув, щоб посіяти дестабілізацію в країні, незважаючи на всі міжнародні поради та попередження, які він отримав в останній період ", - заявила президентка, зазначивши, що ніяких масових виступів і протестів в Грузії не буде.

"Країна втомилася і мріє про справедливість і спокій", - підкреслила вона.

У Грузії розпочато розслідування у зв'язку з незаконним перетинанням екс-президентом країни Михайлом Саакашвілі державного кордону республіки, повідомляє грузинська Генпрокуратура.

У заяві наглядового відомства нагадується, що Саакашвілі рішенням судів трьох інстанцій визнали винним у побитті депутата парламенту Валерія Гелашвілі і кримінальних справах, пов'язаних з вбивством громадянина Сандро Гиргвліані, і він був заочно засуджений на шість років тюремного ув'язнення.

Крім того в відношенні Саакашвілі порушено ще чотири кримінальні справи, які стосуються розгону мирного мітингу 7 листопада 2007 року в Тбілісі, влаштованого погрому в той же день в телекомпанії "Імеді", а також в незаконному захопленні майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі і розтраті на власні потреби дев'яти мільйонів ларі (три мільйони доларів).