Президент Грузії про можливість помилування Саакашвілі: ніколи
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виключає можливість прийняття рішення про помилування засудженого за низкою кримінальних справ колишнього президента Михайла Саакашвілі, який в п'ятницю був затриманий в Грузії, повідомляє Интерфакс-Украина.
"Багато хто запитує сьогодні, президент планує чи ні помилувати його - відповідь одна, проста і остаточна - ні і ніколи", - сказано в заяві Зурабішвілі, яке розповсюдила адміністрація грузинського президента.
У заяві вона висловлює подяку правоохоронним органам, які провели операцію по затриманню Саакашвілі "
на високому професійному рівні".
"Держава та її інститути не розпалися і навпаки посилилися ... Захищена межа, територія, порядок і верховенство закону", - заявила президентка.
За її словами, для неї, як для президента країни, не є приємним, коли колишнього президента затримують перед камерами, однак "
справедливість і верховенство закону це вимагають і перед законом усі рівні".
Зурабішвілі при цьому зазначає, що ніколи не забуде очі тих людей, хто постраждав в період правління Саакашвілі,
"чекав справедливості і не дожив до сьогоднішнього дня".
Вона нагадала про те, що також боролася з режимом Саакашвілі, який
"розтоптав права людини, вільний бізнес і закон ... пожертвував здоров'ям людей і життями заради збереження своєї влади".
Зурабішвілі також піддала критиці рішення Саакашвілі відмовитися від громадянства Грузії і прийняти громадянство України.
"І сьогодні, з порушенням кордону і закону увірвався на грузинську територію і цим намагався посягнути на авторитет державних правоохоронних органів. І що найголовніше, явно, прибув, щоб посіяти дестабілізацію в країні, незважаючи на всі міжнародні поради та попередження, які він отримав в останній період", - заявила президентка, зазначивши, що ніяких масових виступів і протестів в Грузії не буде.
"Країна втомилася і мріє про справедливість і спокій", - підкреслила вона.
У Грузії розпочато розслідування у зв'язку з незаконним перетинанням екс-президентом країни Михайлом Саакашвілі державного кордону республіки, повідомляє грузинська Генпрокуратура.
У заяві наглядового відомства нагадується, що Саакашвілі рішенням судів трьох інстанцій визнали винним у побитті депутата парламенту Валерія Гелашвілі і кримінальних справах, пов'язаних з вбивством громадянина Сандро Гиргвліані, і він був заочно засуджений на шість років тюремного ув'язнення.
Крім того в відношенні Саакашвілі порушено ще чотири кримінальні справи, які стосуються розгону мирного мітингу 7 листопада 2007 року в Тбілісі, влаштованого погрому в той же день в телекомпанії "Імеді", а також в незаконному захопленні майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі і розтраті на власні потреби дев'яти мільйонів ларі (три мільйони доларів).