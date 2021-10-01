Разумков засмучений, що його не покликали до Трускавця

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запрошує колег на засідання фракції в понеділок, 4 жовтня﻿. Про це Разумков сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Деловая столица.

Глава парламенту зазначив, що коли розглядають питання його відставки, "напевно, варто було б його послухати", і запросив колег на фракцію в понеділок, 4 жовтня, пообіцявши відповісти там на всі претензії та питання.

"Деякі функціонери, мої колеги, вирішили, що мені там (у Трускавці, — "ДС") не треба бути. Я вважаю, це несправедливо, неправильно ... Я готовий дискутувати з будь-яких питань, за кожен свій вчинок готовий відповісти, але за моєю спиною це виглядає непорядно. Я не тримаюся за посаду ... але я вважаю, що це ненормально, коли це відбувається, вибачте, на гала-вечері" , — сказав Разумков.

Також він відреагував на слова очільника фракції Давида Арахамії про те, що його посада — це посада Слуги народу.