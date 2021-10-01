В "СН" назвали число прибулих депутатів до Трускавця

Перший заступник голови фракції "Слуга народу", голова цієї політсили Олександр Корнієнко повідомив, що сьогодні до Трускавця на їхню "Велику фракцію" прибули вже до 180 народних депутатів, повідомляє УНИАН.

Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання, скільки парламентарів вже приїхали.

"Ми всіх запрошували. Є зараз статистика динамічна. Я думаю, що зараз близько 160-180 вже, доїзджають".

За словами Корнієнка, частина депутатів приїде на їхній захід завтра, в суботу.

"Я гадаю, що наше правило про 70% точно буде виконане. Я гадаю, що за 200 депутатів точно буде" , - зазначив Корнієнко.

Водночас він не зміг відповісти, скільки саме депутатів їхньої фракції вже вакциновано від коронавірусної хвороби COVID-19.