Харківських чиновників засудять за розпил бюджету на ремонт багатоповерхівок

Обвинувальний акт стосовно членів групи, підозрюваної у службовій підробці та присвоєнні понад 1,3 млн грн, виділених на ремонт багатоквартирних житлових будинків в Харкові, спрямований до суду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Серед обвинувачених - заступник директора департаменту Харківської міської ради та керівники приватних структур" , - повідомляється на офіційному сайті Нацполіціі України.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіціі та слідчі обласної поліції, за сприяння заступника директора департаменту міськради підконтрольні підприємства перемогли в тендерах на виконання робіт по освітленню ремонтів багатоквартирних житлових будинків. Члени групи вносили до актів неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт та використані матеріали, а також їх вартості. Потім на підставі таких актів підрядникам перераховувалися кошти з бюджету.

За даними слідства, таким чином підозрювані привласнили понад 1,3 млн грн.