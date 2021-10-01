Деканоїдзе напророкувала Саакашвілі швидкий вихід на свободу
Один із керівників партії "Єдиний національний рух" Хатія Деканоїдзе вважає, що Міхеїл Саакашвілі вийде на свободу після перемоги їхньої політсили на виборах 2 жовтня, повідомляє Деловая столица.
Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Вона пояснила, що Саакашвілі прибув до Грузії, щоб "створити нову політичну реальність" та "захистити голоси".
"Шанс Міхеїла Саакашвілі, який він зараз зробив — чесно кажучи, вся Грузія зараз розмовляє про це. Звичайно, нам допоможе, щоб реально показати, що за свободу треба боротися", — сказала вона.
"Я впевнена, що він дуже скоро вийде на свободу. Я впевнена", — додала Деканоїдзе.
На думку політика, Саакашвілі буде звільнений після того, як партія влади "Грузинська мрія" програє на виборах.
"Я зовсім не думаю про те, що голосування піде проти нас. Чому? Тому що я зустрічаюся з багатьма людьми по всій території Грузії, і кожен грузин, кожна людина розуміє, що за влада сьогодні в Грузії. Це проросійська влада, пропутінська влада", — підкреслила Деканоїдзе.