Деканоїдзе напророкувала Саакашвілі швидкий вихід на свободу

Один із керівників партії "Єдиний національний рух" Хатія Деканоїдзе вважає, що Міхеїл Саакашвілі вийде на свободу після перемоги їхньої політсили на виборах 2 жовтня﻿, повідомляє Деловая столица.

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Вона пояснила, що Саакашвілі прибув до Грузії, щоб "створити нову політичну реальність" та "захистити голоси".

"Шанс Міхеїла Саакашвілі, який він зараз зробив — чесно кажучи, вся Грузія зараз розмовляє про це. Звичайно, нам допоможе, щоб реально показати, що за свободу треба боротися" , — сказала вона.

"Я впевнена, що він дуже скоро вийде на свободу. Я впевнена" , — додала Деканоїдзе.

На думку політика, Саакашвілі буде звільнений після того, як партія влади "Грузинська мрія" програє на виборах.