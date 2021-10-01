"Слуги" мають намір повернути Крим і Донбас до 2030 року

Керівництво парламентської фракції "Слуга народу" планує звільнити окуповані Росією території України і повернути їх до 2030 року, повідомляє УНІАН.

Це випливає з публікації нардепки Мар'яни Безуглої у Facebook. Депутатка сфотографувала декілька слайдів програми трансформації України, представленої на виїзній сесії "Слуги народу" в Трускавці.

Згідно з представленою інформацією, у фракції виділяють чотири стратегічні пріоритети майбутньої трансформації держави:

безпека і територіальна цілісність; енергетична незалежність; інклюзивний економічний розвиток; верховенство права.

Все це сукупно має привести до фінального результату: відновлення кордонів України і становлення її країною з розвиненою економікою.