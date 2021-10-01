Мер Дніпра озвучив ціну на газ для бюджетних організацій
Меморандум між місцевою владою, Офісом президента та НАК "Нафтогаз" передбачає фіксовану ціну на газ для бюджетних організацій на рівні 13 600 гривень з ПДВ за тис. куб.метрів. Для населення вона складе 7 400 гривень відповідно, повідомляє Обозреватель.
Про це в п'ятницю, 1 жовтня, повідомив мер Дніпра Борис Філатов в студії "Свободи слова Савіка Шустера".
"Наші пологові будинки, лікарні, школи будуть із теплом", – заявив він.
Як зазначив міський голова Дніпра, місцеве самоврядування після підписання цього документа "отримало всі гарантії про непідняття цін на газ, в тому числі з ініціативи президента".
Крім того, сказав Філатов, держава взяла на себе відповідальність субсидувати неплатоспроможні громади. Домовленості стали результатом компромісів і "важких переговорів", додав мер.