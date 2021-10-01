Корнієнко розповів, коли обговорять відставку Разумкова

Глава партії, перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що члени фракції обговорять питання можливого відкликання з посади Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова на засіданні в суботу, повідомляє Укрiнформ.

Про це Корнієнко сказав на брифінгу в медіацентрі в готелі Rixos-Prykarpattya в Трускавці, де відбувається дводенне виїзне засідання фракції "СН".

"Я думаю, що ми можемо обговорити це питання завтра (в суботу - ред.) В блоці загальних питань після того, як ми пройдемо нашу змістовну програму щодо кластерів, законів і так далі" , - сказав Корнієнко.

Він також підкреслив, що виїзне засідання фракції скликаються не для того, щоб зібрати підписи за відставку Разумкова.

"Як тільки дійдемо до підписних - будемо визначатися" , - додав Корнієнко.

Голова партії "СН" також зауважив, що у нього нормальні робочі відносини з Разумковим.