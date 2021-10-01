Затриманому Саакашвілі запропонували угоду - ЗМІ

Грузинські журналісти отримали інформацію, що влада Грузії запропонувала угоду затриманому 1 жовтня колишньому президенту країни Міхеілу Саакашвілі, повідомляє Сьогодні.

Про це повідомляє агентство "Грузія онлайн" з посиланням на заяву головного редактора грузинської газети "Хроніка+" Елісо Кіладзе.

За даними Кіладзе, провладна партія "Грузинська мрія" пропонувала Саакашвілі повернутися в Україну. Натомість Саакашвілі гарантували, що його партія "Єдиний національний рух" отримає непоганий результат на виборах. За словами журналістки, експрезидент відмовився і оголосив голодування.