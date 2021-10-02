Проти Саакашвілі порушили ще одну справу
У Грузії відкрили нову справу проти експрезидента Міхеїла Саакашвілі після його затримання 1 жовтня. Вона стосується незаконного перетину державного кордону, повідомляє Обозреватель.
Про це стало відомо з повідомлення прокуратури Грузії. "Усі необхідні процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі", – заявила пресслужба.
Прокурори нагадали, що проти політика вже розпочато кілька справ, а крім того, він заочно засуджений до тюремного ув'язнення.
"З огляду на те, що засуджений був визнаний винним судом трьох інстанцій і отримав вирок щодо шести років позбавлення волі, Міхеїл Саакашвілі був поміщений у відповідну виправну установу для виконання судових рішень", – повідомило відомство.