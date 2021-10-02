Проти Саакашвілі порушили ще одну справу

У Грузії відкрили нову справу проти експрезидента Міхеїла Саакашвілі після його затримання 1 жовтня. Вона стосується незаконного перетину державного кордону, повідомляє Обозреватель.

Про це стало відомо з повідомлення прокуратури Грузії. "Усі необхідні процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі" , – заявила пресслужба.

Прокурори нагадали, що проти політика вже розпочато кілька справ, а крім того, він заочно засуджений до тюремного ув'язнення.