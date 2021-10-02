У Чехії закликали оголосити газову війну Росії

Спеціальний уповноважений Чехії з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка в бесіді з «Радіожурнал» заявив, що Європі не слід «церемонитися» з РФ і необхідно оголосити газову війну, щоб продемонструвати свою жорстку позицію щодо цін на газ, повідомляє Лента.Ру.

"Взагалі треба проявляти більше жорсткості. Європа занадто довго панькалася зі своїми постачальниками, була занадто м'якою з ними. Наша помилка в тому, що ми досі дуже церемонилися з росіянами, норвежцями, алжирцями. Потрібно стати більш жорсткими споживачами і поводитися відповідно до своїх розмірів, впливу та багатства" , - зазначив Бартушка.

Бартушка уточнив, що для Росії Європа є найбільшим споживачем газу і головним замовником, який може створити проблеми на найбільшому ринку. Причиною кризи він назвав неготовність країн-постачальників до того, що Євросоюз має намір позбутися залежності від нафти та газу за допомогою переходу на зелену енергетику.