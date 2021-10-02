ЦВК зареєструвала 45 кандидатів на довибори до Ради

Центральна виборча комісія зареєструвала 45 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах 31 жовтня у Черкаській та Херсонській областях, повідомляє УНИАН.

Таким чином, ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати. Зокрема, на засіданні 1 жовтня комісія зареєструвала 13 кандидатів.

Так, кандидатами в окрузі №184 (Херсонська область) зареєстрували Дмитра Васильєва, Юрія Колихаєва, Сергія Андрійовича Козиря, Геннадія Борисовича Лагуту, Геннадія Васильовича Лагуту як самовисуванців, а також Олександра Пономарьова від партії "Блок опозиційних сил".

Крім того, в окрузі №197 (Черкаська область) зареєстрували Юлію Гершун, Владислава Володимировича Голуба, Вячеслава Володимировича Голуба та Івана Степанця як самовисуванців, а також Тамару Звягінцеву від "Української політичної партії "Християнський рух", Владислава Пильника від партії "Могутня Україна", Сергія Чередніченка від партії "Партія Антона Яценка".

Таким чином, загалом у 184-му окрузі зареєстровано 19 кандидатів, а у 197-му - 26.