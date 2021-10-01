Монастирський запропонував створити єдину систему камер

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський запропонував включити всі камери спостереження в єдину систему після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра, повідомляє Новое время.

На брифінгу 1 жовтня Монастриський запропонував назвати систему Безпечна країна.