Монастирський запропонував створити єдину систему камер
Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський запропонував включити всі камери спостереження в єдину систему після замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра, повідомляє Новое время.
На брифінгу 1 жовтня Монастриський запропонував назвати систему Безпечна країна.
«І це одне з питань, який буде піднімати МВС - якби всі камери були підключені до системи Безпечна країна, відпрацювання в кримінальному провадженні проходило б швидше», - заявив міністр.