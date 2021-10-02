ООН сподівається вакцинувати весь світ до кінця 2022 року

Голова 76-ї сесії Генеральної Асамблеї (ГА) ООН Абдулла Шахід висловив надію вакцинувати весь світ від коронавірусу до кінця 2022 року і закликав всі країни об'єднатися для досягнення цієї мети, повідомляє Лента.Ру.

"Я маю намір скористатися своїми повноваженнями, щоб об'єднати всіх. Моя задача - забезпечити, щоб ми всі прийшли до набагато більш обнадійливих термінів по вакцинації всього населення світу до кінця 2022 року" , - підкреслив Шахід.

Він зазначив, що Генасамблея складається зі 193 країн, а сигнали, які прозвучали під час дебатів на тижні високого рівня ГА були дуже позитивні, в тому числі з боку США, Індії, Китаю, країн-виробників вакцин з різних частин світу.