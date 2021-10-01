Лукашенко пригрозив злитися з РФ в "єдину військову базу"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю CNN, яке вийшло 1 жовтня заявив, що в разі зовнішньої загрози республіка перетвориться в «єдину військову базу Білорусі та Росії».

«Якщо потрібно буде, то Білорусь перетвориться в єдину базу Білорусі та Росії, військову базу, для того, щоб протистояти вашій агресії. Якщо раптом ви (США - ред.) На це зважитеся або окремі сусідні держави. Ви це повинні чітко розуміти» , - цитує слова Лукашенко видання «СБ.Беларусь сьогодні».

Він відзначив, що в разі конфлікту «вся західна частина Збройних сил Росії буде підтримувати» республіку, оскільки Білорусь давно є форпостом Союзної держави

При цьому Лукашенко вважає, що Захід і його рестрикції провокують військове зближення двох держав.

«Якщо ви так боїтеся, що Білорусь може перетворитися в західний форпост Росії, тоді навіщо проводите цю дурну, безмозку політику. Навіщо ви нас робите форпостом Росії?» , - звернувся так званий білоруський лідер до журналіста.

Разом з цим Лукашенко підкреслив, що в республіці немає повноцінних військових баз ніяких інших країн, включаючи Росію. Винятком є ​​два російські військові об'єкти та база з часів СРСР, «можна сказати, цивільного призначення», де служать «два-три офіцера» з Росії.