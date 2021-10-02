Лікар розповіла про вакцинацію для алергіків

Наявність алергії у людини не є протипоказанням для щеплення від коронавірусної інфекції. Про це в п'ятницю, 1 жовтня, заявила медичний експерт UNICEF Катерина Булавінова в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера, повідомляє Корреспондент.

"Людям з алергією, з полінозом, з будь-якою алергією можна вакцинуватися. Вакцинувати не будуть тільки того, у кого був анафілактичний шок на першу дозу вакцини від COVID-19. Всім іншим вакцинуватися можна і потрібно" , - зазначила вона.

Булавінова додала, що також важливо не заразитися COVID-19 в черзі на вакцинацію.

Експерт наполягає на необхідності проведення вакцинації в просторих приміщеннях і дотримання там всіх необхідних заходів епідеміологічної безпеки.

Вона також підкреслила, що в разі зараження важливо не займатися самолікуванням і дотримуватися тільки рекомендацій свого лікуючого лікаря.