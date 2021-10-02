Стала відома дата відправки Crew Dragon на МКС

NASA і SpaceX назвали дату вирушення корабля Crew Dragon з декількома астронавтами на борту на Міжнародну космічну станцію (МКС), йдеться на сайті Європейського управління космічних досліджень (ESA), повідомляє Лента.Ру.

Crew Dragon відправиться до МКС 30 жовтня. Неділя, 31 жовтня, залишиться резервною датою на випадок, якщо знадобиться друга спроба запуску. Запуск здійснять за допомогою ракети-носія Falcon 9 з стартового комплексу Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

"Астронавти відправляться в тривалу наукову місію на борту орбітальної лабораторії, де будуть жити і працювати" , - підкреслюється в заяві.

На борту Crew Dragon будуть перебувати німецький космонавт Матіас Маурер, а також астронавти NASA Раджа Чарі (командир місії), Том Маршберн (пілот) і Кайла Баррон.