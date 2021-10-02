У США число COVID-жертв - 700 тис: в Білому домі відреагували

У США зареєстрували 700 тисяч смертей, пов'язаних з коронавірусом. Штати як і раніше лідирують у світі за кількістю випадків COVID-19 і смертей.﻿ Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє РБК-Україна.

Країна повідомляла в середньому про понад 2 тисячі смертельних випадків на день за останній тиждень, що становить близько 60% від піка смертності в січні.

"Думаю, президент багато разів говорив, що він відчуває неймовірну відповідальність за все, що відбувається в країні, включаючи нашу безперервну боротьбу з COVID-19. Саме тому він зосереджений на цьому, це пріоритет для нього з самого першого дня президентства. Згідно з оцінками експертів, ми врятували десятки, сотні тисяч життів завдяки діям, що вживаються його адміністрацією, в тому числі зараз. На цей час близько 77-78% жителів США отримали щонайменше одну дозу вакцини" , - сказала Псакі.

За даними Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної та місцевої влади, в США з початку пандемії виявлено понад 43,5 млн випадків зараження коронавірусом, померли 698 992 людини.

Автор: Артур Родивилов