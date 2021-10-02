Київського лікаря судитимуть за "відмазування" від військової служби

Обвинувальний акт стосовно лікаря-кардіолога стаціонару "Київського обласного кардіологічного диспансеру", викритого в отриманні неправомірної вигоди та в підбурюванні до надання неправомірної вигоди іншій посадовій особі (ч.4 ст.354, ч.4 ст.27 ч.3 ст.369 КК України) спрямований до Шевченківського районного суду м.Києва, повідомляє Интерфакс-Украина.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, громадянин звернувся до лікаря-кардіолога вищої категорії, завідувача організаційно-методичного відділу зазначеної установи з приводу підтвердження діагнозу, який встановлює обмеження придатності до проходження військової служби, а також про видачу виписки з медичної карти стаціонарного хворого.

В ході розмови заввідділом висловив громадянину вимогу про передачу йому неправомірної вигоди в сумі 20 тис. грн, з яких 10 тис. грн призначалися йому особисто (за підтвердження діагнозу), а решта коштів - нібито для передачі працівникам військового комісаріату за проставлення підпису посадової особи та друку на виписці з медичної карти, яка дає право на звільнення від військової служби за станом здоров'я.

Неправомірну вигоду лікар отримував двома траншами. При отриманні другої частини чоловіка затримали.