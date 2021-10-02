Експрем'єра Британії знову перевіряють на лобізм

Британський наглядовий орган по лобістській діяльності вдруге за рік почав розслідування відносно колишнього прем'єр-міністра країни Девіда Кемерона, повідомляє Газета.ru.

За даними газети Financial Times з посиланням на документи офіційне розслідування почалося приблизно 2 серпня. Як заявили в наглядовому органі, воно пов'язане з «незареєстрованим лобіюванням». Однак, у відомстві не розкрили подробиці перевірки і заявили, що результати будуть опубліковані після її завершення.

Перше розслідування щодо експрем'єра уряд Великобританії почав у квітні 2021 роки після поширення в ЗМІ повідомлень про те, що він міг порушити закон про лобізм. Йдеться про спроби колишнього прем'єра домогтися отримання Greensill Capital держкредитування для великих фірм в умовах пандемії коронавірусу.

Кемерон, який очолював кабмін Великобританії у 2010 - 2016 роках, пізніше зізнався в отриманні грошей за лобіювання інтересів компанії Greensill Capital.