Японія протестує проти військових навчань РФ на Курилах

Японська влада висловила протест через навчання збройних сил Росії. Вони мають відбутися в акваторії острова Кунашир в жовтні, повідомляє РБК-Україна.

У статті місцевого видання "Санкей сімбун" йдеться, що навчання триватимуть шість днів - з 3 по 9 жовтня. В уряді Японії вважають, що військовослужбовці російського ВМФ відпрацьовуватимуть біля берегів Кунаширу запуск ракет.

"Санкей сімбун" зазначає, що Росія за підтримки Китаю посилила військову присутність в Японському морі. Так, над морем останнім часом два рази з'являлися російські військові літаки - в грудні та в липні 2020 року.

За даними видання, Москва повідомила Токіо про навчання у вересні.

Японія оскаржує приналежність Ітурупа і ще трьох островів Курильської гряди - Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які відійшли СРСР після Другої світової війни. Токіо наполягає на їхньому поверненні.

Автор: Артур Родивилов