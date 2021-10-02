Лукашенко запевнив авіакомпанії в безпечному небі над Білоруссю

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС і США не визнають законно обраним, заявив, що гарантує безпеку прольоту зарубіжних літаків над територією Білорусі, проте не виключив їх посадки в разі загрози державі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо ви боїтеся літати над нашою територією, можу вам особисто, вашій компанії і вашій країні і будь-якій іншій гарантувати повну безпеку польотів над Білоруссю так, як це було завжди. Але якщо я і правоохоронні органи побачать загрозу білоруській державі, ми посадимо тут будь-який літак - будь то Великобританії або США" , - заявив Лукашенко в інтерв'ю телеканалу CNN, уривок з якого вийшов в ефірі держканалу "Білорусь 1" в п'ятницю.

Він підкреслив, що так вчинить будь-яка держава, якщо побачить для себе загрозу.

"Ну а те, що ви не літаєте - Господь з вами! Літайте через Північний полюс, Південний. Це ваше право, я вас змусити не можу ... Ні вас (західних авіакомпаній - ред.) Тут - літають інші. Нічого, обійдемося . Думаю, прийде час - прийдуть, можливо, нові люди там, може, тут. І вони усвідомлюють згубність того, що ми зараз з вами творимо. це нікому не вигідно, не знаю, навіщо ви це влаштовуєте. Те, що літати перестали - так ви команду дали таку" , - зазначив Лукашенко.

Він додав, що не встигли затримати після примусової посадки в Мінську літак Ryanair, Романа Протасевича, "а вже в Європі і Америці після команди з Вашингтона всі почали, як під копірку, робити заяви".