Фінансовий гороскоп для всіх знаків на жовтень 2021

Фінансова сторона життя дуже важлива, адже без грошей неможливо прожити і дня. Якщо ви хочете бути успішнішими в роботі та бізнесі, а також планувати свій час правильно, то гороскоп на жовтень допоможе вам це зробити, повідомляє Слова і Фрази.

Овен

У Овнів буде дуже багато можливостей для реалізації найсміливіших планів. Єдине, що їм зараз необхідно, - це швидко відновлюватися після складних робочих днів. Починається дуже сприятливий час для Овнів, які хочуть знайти нове джерело доходу, монетизувати свої захоплення. Потрібно проявляти більше ініціативи та намагатися не обходити стороною можливість знайти нові знання, досвід. Це позитивно позначиться на доходах.

Тілець

Тільцям варто поставити перед собою нові амбітні цілі. Жовтень - час виконання бажань, в тому числі і матеріальних. Щоб процес їх виконання прискорився, астрологи радять скористатися так званим сувоєм бажань. Дуже корисним для досягнення цілей буде позбавлення від страху перед невідомим. Важливо пробувати щось нове, пробувати себе в новому амплуа. У другій половині місяця можна сміливо робити дорогі покупки, вкладати гроші в ремонт, робити подарунки близьким і друзям.

Близнюки

В життя Близнюків прийдуть приємні зміни. Найбільше в жовтні буде везти тим, хто багато працює з документацією, а також майже або взагалі не спілкується з клієнтами. Сплеск креативності у Близнюків очікується 11 числа, коли Сатурн позбудеться ретроградності. Мислити стане легше, а це значить, що доходи у представників інтелектуальних професій поповзуть вгору. Ще представникам цього Знака варто приймати людей такими, якими вони є. Менше сварок - менше грошових втрат.

Рак

Ракам можна сміливо витрачати кошти на незвичайний відпочинок, на новий одяг. Це істотно підніме настрій, впевненість в собі. У фінансовій сфері це необхідно в будь-який період. В кінці жовтня Раків може відвідати геніальна ідея, яка переверне їхнє життя з ніг на голову і стане початком нового шляху в фінансовому житті.

Лев

На початку жовтня через ретроградний Меркурій у Львів може все валитися з рук. Багато повсякденних справ будуть не виходити, а продуктивність знизиться. Це відмінний час для того, щоб перейняти звички людей, які все встигають. Настав час змінити щось у своєму житті. Краще встигнути зробити це до завершення ретроградності Меркурія і Юпітера, які повернуться до нормального руху вперед 18 числа. Астрологи радять Левам включити свій раціоналізм, особливо щодо грошей. Не варто ризикувати та давати гроші в борг.

Діва

Настає час, коли один невірний крок може призвести до серйозних фінансових збитків. Якщо недавно у Дів були якісь проблеми, то зараз вони зможуть винести важливі уроки з того, що сталося раніше. Без них Діви не зможуть стати багатими, або їх шлях до грошової величі буде занадто тернистим. Одна з найбільш корисних життєвих навичок - це вміння швидко забувати про свої невдачі. У жовтні потрібно перемикатися на щось хороше якомога швидше.

Терези

Терезам категорично заборонено спілкуватися з агресивними людьми. У всьому, що стосується роботи та бізнесу, вони можуть бути вкрай непередбачуваними та небезпечними. В іншому жовтень буде досить сприятливим часом для заробітків, зміни роботи, просування нових ідей. Також в цьому місяці астрологи радять Терезам без роздумів погоджуватися на відрядження. Це прекрасний час, щоб обрати іншу стратегію, особливо якщо стара себе повністю вичерпала, і Терези зрозуміли, що вона не працює.

Скорпіон

Перші 5-6 днів місяця будуть для Скорпіонів невдалими в плані роботи та фінансів. 6 жовтня Плутон перестане рухатися у зворотному напрямку. Це буде дуже важливий день для Скорпіонів, позаяк їх енергетика почне повільно змінюватися в кращий бік. З'явиться більше удачі, а страхи відійдуть на другий план. Друга половина осені та жовтень зокрема для цих людей будуть вкрай вдалими з грошової точки зору. Можна чекати великого прибутку.

Стрілець

Стрільці зможуть перевернути гори там, де ще вчора змирилися б з поразкою і зробили крок назад. Так, ці люди, попри свою силу і впевненість, теж часом відступають, але не зараз. У жовтні в їхньому житті відбудеться якийсь приємний переворот. У фінансовому житті їх успіхи будуть стрімко рости. Дуже важливо не танцювати під чужу дудку. Важливо всі рішення, пов'язані з грошима, приймати самостійно. З 6 жовтня можна сміливо спиратися на інтуїцію.

Козеріг

Козерогам астрологи настійно радять почати цей місяць з генерального прибирання будинку, робочого місця. З 18 числа можна братися за щось нове, але до цього моменту краще завершити все почате. Для залучення грошей можна скористатися порадами фен-шуй. У поєднанні з підвищеним настроєм і поступовим позбавленням планет від ретроградності ефект буде просто відмінним. Людям цього Знака в жовтні вдасться звести грошові та робочі проблеми до мінімуму. Це буде час глобальних змін.

Водолій

Найстрашнішим ворогом Водоліїв у фінансовій і робочій сферах буде заздрість. Не потрібно порівнювати себе з навколишніми. До добра це точно не доведе. Всім, кого періодично захльостує це почуття, варто ознайомитися з порадами про те, як його позбутися. Це ідеальний місяць для розв'язання юридичних проблем, реєстрації нового бізнесу, а також спільної роботи. Все це дозволить підвищити доходи. У важкі моменти Водоліям знадобляться незворушність, холоднокровність і душевний спокій. Не потрібно переживати через дрібниці.

Риби

У Риб починається час, коли мрії та бажання можуть виконуватися дуже швидко і непередбачувано. Зірки на стороні цих людей, тому фінансова удача буде завжди поруч. Якщо цілі не досягаються, а мрії не збуваються, це завжди можна виправити. Можливо, Рибам необхідно знайти трохи більше впевненості. У будь-якому випадку в жовтні здоровий глузд повинен превалювати над інтуїцією. Астрологи радять Рибам не ризикувати, адже в такому випадку фінансових втрат може стати більше, ніж заробітків.