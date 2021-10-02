Німців навчають жити без опалення

Громадянам Німеччини показали навчальне відео виживання при відключенні опалення та електрики в будинках на довгий термін.

За даними російського РБК, відео розповсюдило Федеральне управління з питань цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах до дня Захисту в надзвичайних ситуаціях.

У відеоролику жінка похилого віку, яка мерзне в будинку, одягає верхній одяг, а також шарф і рукавички. Після чого утеплює вікна фольгою, а також самостійно збирає невелику настільну "грубку".