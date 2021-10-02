У центрі Києва обмежать рух транспорту

У центрі столиці 2-3 жовтня буде обмежено рух транспорту у зв'язку з масовим спортивним заходом "Київ Нова пошта півмарафон 2021/Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021", заявили в Київській міській державній адміністрації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зокрема, рух обмежать 2 жовтня з 00:00 до 22:00 3 жовтня за маршрутом: вул. Хрещатик (від Майдану Незалежності до перехрестя з вул. Прорізної)" , - зазначено в повідомленні.

Також 3 жовтня з 06:30 до 16:00 відбудеться обмеження руху по маршруту: вул. Хрещатик, 36 - вул. Хрещатик (від перехрестя з вул. Архітектора Городецького в сторону Бессарабської площі), вул. Велика Васильківська (від Бессарабської площі до вул. Жилянської), вул. Саксаганського (від вул. Шота Руставелі до пр. Перемоги), просп. Перемоги (від вул. Саксаганського до вул. В'ячеслава Чорновола), вул. Жилянська (від вул. Великій Васильківській до вул. Шота Руставелі), вул. Шота Руставелі, вул. Рогнідинська, вул. Еспланадна (від вул. Рогнединської до вул. Басейної), вул. Басейна (від вул. Еспланадної до вул. Хрещатик), Бессарабська площа, вул. Прорізна (від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської), вул. Пушкінська (від вул. Прорізної до вул. Богдана Хмельницького), вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик).

Додатково за маршрутом півмарафону буде змінено рух громадського транспорту, про це буде повідомлено пізніше.

Також, 2 жовтня, в рамках події відбудеться ряд додаткових активностей. Серед них "Марафон для всіх", який має особливу мету: кожен охочий зможе подолати дистанцію в 1 кілометр за людину, яка не може бігати через вік, хворобу чи інші обставини, однак щодня бореться за медаль своїм незламним характером і силою волі. Цього року подія вперше відбудеться в офлайновому форматі. Бігуни вийдуть на дистанцію на вул. Хрещатик, 24 о 15:00 з наклейками на формі, де будуть вказані імена тих, заради кого вони біжать.

Крім того, в той же день пройдуть всі дитячі забіги на дистанції 100 і 500 метрів і Дитячий марафон спільно зі спортивним рухом JuniorZ.

Відзначається, що 3 жовтня пройдуть основні забіги для дорослих учасників на дистанціях 21 км, 10 км, 5 км, а також естафета на 21 км і "Командна п'ятірка".