Курс валют НБУ на 2 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 2 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 1 жовтня, залишається стабільним на рівні 26.62 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 30.82 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.

Курс рубля залишається стабільним на рівні 3.65 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 35.86 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.

Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 28.47 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.69 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.