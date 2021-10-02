Курс валют НБУ на 2 жовтня

Курс валют НБУ на 2 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 2 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 1 жовтня, залишається стабільним на рівні 26.62 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 30.82 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.

Курс рубля залишається стабільним на рівні 3.65 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 35.86 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.

Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 28.47 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.69 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.617 500
EUR євро 30.823 100
RUB рубль 0.365 220
GBP Фунт стерлінгів 35.863 100
CHF Швейцарський франк 28.472 500
PLN польський злотий 6.685 600

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