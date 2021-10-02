Курс валют НБУ на 2 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 2 жовтня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 1 жовтня, залишається стабільним на рівні 26.62 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.
Євро не змінився, і його курс склав 30.82 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.
Курс рубля залишається стабільним на рівні 3.65 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів залишається стабільним на рівні 35.86 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.
Курс швейцарського франка залишається стабільним на рівні 28.47 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.
Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.69 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним с 2 жовтня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.617 500
|EUR
|євро
|30.823 100
|RUB
|рубль
|0.365 220
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.863 100
|CHF
|Швейцарський франк
|28.472 500
|PLN
|польський злотий
|6.685 600