В Абхазії "депутат" влаштував стрілянину біля будівлі МВС

В окупованій Росією Абхазії так званий депутат парламенту Алмасхан Ардзінба влаштував стрілянину з автомата "Калашникова" біля будівлі МВС в Сухумі. Він вигукував нецензурні лайки в бік "відомства", повідомляє РБК-Україна.

Як інформують россійські РИА "Новости", увечері 1 жовтня він приїхав до контрольно-пропускного пункту "МВС" на службовій машині. Здійснив 20 пострілів у повітря, після чого зник з місця події в невідомому напрямку.

Про постраждалих не повідомляється. На місці події знайшли 20 стріляних автоматних гільз. Це вже другий випадок за останні два дні, коли депутат абхазького "парламенту" влаштовує стрілянину в Сухумі.

Увечері 30 вересня "депутат" Гаррі Кокая стріляв у повітря біля ресторану "Rina" на набережній. Він випустив п'ять куль з бойового пістолета "Glock" калібру 9х19мм.

На законні вимоги про видачу вказаної вогнепальної зброї відмовився. Після чого покинув місце злочину і зник.

Автор: Артур Родивилов