У Грузії почалися місцеві вибори

У Грузії в суботу, 2 жовтня, почалося голосування на муніципальних виборах. В ході виборів будуть обрані голови міських і районних зборів, а також мери 64 муніципалітетів, в тому числі Тбілісі, повідомляє Кореспондент.

Міські та районні збори в Грузії комплектуються за змішаною системою - пропорційною і мажоритарною. Прохідний бар'єр для тбіліського міськради становить 2,5%, для інших муніципалітетів - 3%. Всього у виборах беруть участь 43 партії.

По всій країні будуть працювати понад 3,7 тисячі виборчих дільниць. Голосування триватиме до 19:00. Перші попередні результати голосування стануть відомі після закриття дільниць. ЦВК оприлюднить перші дані ближче до півночі.

Особливістю виборів є умова угоди з опозицією, яка була укладена за посередництва ЄС. Згідно з ним, якщо правляча партія Грузинська мрія - Демократична Грузія не набере 43% голосів в загальному по країні, вона зобов'язується призначити позачергові парламентські вибори навесні 2022 року.