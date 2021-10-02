Нардеп Тищенко вилаяв колегу-"слугу" на очах у журналістів

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко облаяв свого однопартійця Романа Грищука в той час, як парламентарів знімали журналісти, повідомляє УНІАН.

Депутати зараз перебувають у від’їзді в Трускавці, де сьогодні, 2 жовтня, пройде велике засідання політсили, зокрема з участю президента Володимира Зеленського, глави СБУ Івана Баканова і, ймовірно, керівниці ОГП Ірини Венедіктової.

Під час вечірки у готелі, де відпочивають члени президентської фракції, журналісти застали Тищенка, коли той жваво говорив з колегою по партії Грищуком. Проте розмова перейшла у лайку.

"Я буду з тобою розмовляти так, як розмовляю. Ти заї*** уже, бл***" , – сказав Тищенко, однак невдовзі помітив камеру журналістів.

Що стало приводом для палкої дискусії між "слугами" – не вказується.