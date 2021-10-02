У ЄС заявили про зв'язок вакцини Johnson & Johnson з тромбозами

Однодозова вакцина від коронавірусу Janssen від Johnson & Johnson може бути пов'язана з тромбозом крові у венах. Виробникові рекомендували вказати його як побічний ефект препарату, повідомляє Обозреватель.

Такого висновку дійшло Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), сказано у звіті. Зазначається, що випадки закупорювання кровоносних судин тромбами (тромбоемболія), пов'язані з цією вакциною, досить рідкісні.

Згустки крові можуть виникати в глибоких венах в ногах, руках або паху, а також потрапляти звідти в легені людини.

Спеціальний Комітет з оцінки ризиків також досліджував таке явище, як імунна тромбоцитопенія після вакцинації Johnson & Johnson. Це стан, при якому імунна система помилково націлюється на тромбоцити.

"Вони (тромбоцити – ред.) необхідні для нормального згортання крові. Дуже низький рівень тромбоцитів у крові може бути пов'язаний із кровотечею і мати серйозні наслідки для здоров'я" , – сказано в повідомленні.

Тромбоцитопенію також рекомендовано внести до переліку побічних ефектів вакцинації даним препаратом. Частота таких можливих реакцій організму поки невідома.