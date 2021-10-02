В Грузії повідомили, де утримується затриманий Саакашвілі

Затриманий в Грузії експрезидент Міхеїл Саакашвілі утримується у в’язниці міста Руставі, за 30 км від Тбілісі, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Бреґадзе.

"На цьому етапі щодо Саакашвілі проводяться обов'язкові процедури, і після їх завершення він буде заселений в відповідну камеру. Обов'язкові процедури включають різні заходи, в тому числі і медогляд, після чого у нас буде більше інформації" , — повідомив Бреґадзе в ефірі телеканалу "Руставі 2".

Саакашвілі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди, за словами грузинського міністра, колишнього президента перевели з міркувань безпеки.

"Виходячи з ряду питань, які включають безпеку, було прийнято рішення про переведення Саакашвілі до пенітенціарної установи №12. Там забезпечені абсолютно всі умови, які відповідають міжнародним стандартам" , — сказав він.

Нагадаємо, 1 жовтня зранку колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі написав в соцмережах, що прибув в країну. Увечері 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі затриманий.

За кілька хвилин до свого затримання Саакашвілі звернувся до прихильників, закликавши їх боротися до останнього.