В Грузії повідомили, де утримується затриманий Саакашвілі
Затриманий в Грузії експрезидент Міхеїл Саакашвілі утримується у в’язниці міста Руставі, за 30 км від Тбілісі, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Бреґадзе.
"На цьому етапі щодо Саакашвілі проводяться обов'язкові процедури, і після їх завершення він буде заселений в відповідну камеру. Обов'язкові процедури включають різні заходи, в тому числі і медогляд, після чого у нас буде більше інформації", — повідомив Бреґадзе в ефірі телеканалу "Руставі 2".
Саакашвілі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди, за словами грузинського міністра, колишнього президента перевели з міркувань безпеки.
"Виходячи з ряду питань, які включають безпеку, було прийнято рішення про переведення Саакашвілі до пенітенціарної установи №12. Там забезпечені абсолютно всі умови, які відповідають міжнародним стандартам", — сказав він.
Нагадаємо, 1 жовтня зранку колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі написав в соцмережах, що прибув в країну. Увечері 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі затриманий.
За кілька хвилин до свого затримання Саакашвілі звернувся до прихильників, закликавши їх боротися до останнього.