Усику передбачили проблеми в бою з Ф'юрі
Відомий американський тренер Роберт Гарсія вважає, що українцеві Олександру Усику (19-0, 13 КО) необхідно набрати масу якщо він хоче перемогти в бою проти Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) або Деонтея Вайлдера (42-1-1 , 41 КО), повідомляє Обозреватель.
Гарсія відзначив суттєву різницю в антропометричних даних між Усиком і його потенційними суперниками.
Гарсія дуже чекає цей поєдинок чемпіона чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі проти переможця протистояння Ф'юрі - Вайлдер.
"Я думаю, що у Саші виникнуть проблеми в цими бійцями, так як вони дуже великі. Джошу теж був великим, але він страждав через брак мужності. Мені дуже подобається українець і то, як він проводить свої бої, але з цими суперниками він може опинитися у біді", – сказав Гарсія в ефірі Youtube-каналу Robert Garcia Unfiltered.