Усику передбачили проблеми в бою з Ф'юрі

Відомий американський тренер Роберт Гарсія вважає, що українцеві Олександру Усику (19-0, 13 КО) необхідно набрати масу якщо він хоче перемогти в бою проти Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) або Деонтея Вайлдера (42-1-1 , 41 КО), повідомляє Обозреватель.

Гарсія відзначив суттєву різницю в антропометричних даних між Усиком і його потенційними суперниками.

Олександр Усик

Гарсія дуже чекає цей поєдинок чемпіона чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі проти переможця протистояння Ф'юрі - Вайлдер.