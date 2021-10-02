За добу в Україні вакциновано майже 130 тисяч людей

128 070 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 1 жовтня в Україні, повідомляє Деловая столица.

Відповідні дані оприлюднили в МОЗ.

Першу дозу отримали 71 667 людей, повністю імунізовані — 56 403 людини.

Протягом доби працювали 960 мобільних бригад, 3 049 пунктів щеплення, 350 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 144 470 людей, з них отримали одну дозу – 7 144 468 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 731 125 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 12 875 593 щеплення.

Нагадаємо, станом на ранок 2 жовтня в Україні виявили 11 809 нових випадків COVID-19. Це на 225 випадків менше, ніж напередодні. Померло 203 особи.