Шмигаль презентував нардепам програму діяльності уряду
Під час виїзного засідання фракції "Слуга народу" Прем’єр-міністр Денис Шмигаль презентував народним депутатам оновлену Програму діяльності Уряду, повідомляє Економічна правда.
У Програму, за його словами, увійшли спільні напрацювання урядовців, парламентарів і представників Офісу Президента, а також понад 500 залучених експертів.
"Документ включає найкращі світові практики організації роботи всієї влади. Програма складається з трьох груп національних пріоритетів; громадяни, держава, економіка. Далі йдуть 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2000 заходів", — відзначив прем’єр.
Денис Шмигаль наголосив, що метою Програми є:
— сервіс для громадян;
— прогнозовані джерела фінансування;
— досягнення очікуваних результатів;
— контроль за виконанням.