Шмигаль презентував нардепам програму діяльності уряду

Під час виїзного засідання фракції "Слуга народу" Прем’єр-міністр Денис Шмигаль презентував народним депутатам оновлену Програму діяльності Уряду, повідомляє Економічна правда.

У Програму, за його словами, увійшли спільні напрацювання урядовців, парламентарів і представників Офісу Президента, а також понад 500 залучених експертів.

"Документ включає найкращі світові практики організації роботи всієї влади. Програма складається з трьох груп національних пріоритетів; громадяни, держава, економіка. Далі йдуть 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2000 заходів" , — відзначив прем’єр.

Денис Шмигаль наголосив, що метою Програми є:

— сервіс для громадян;

— прогнозовані джерела фінансування;

— досягнення очікуваних результатів;

— контроль за виконанням.