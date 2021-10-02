Збірну Росії під оплески зняли з літака

Головного тренера збірної Росії з вільної боротьби Дзамболата Тедеєва і чотирьох членів національної команди зняли з літака з Амстердама в Осло. Російські спортсмени неправильно наділи маски, спустивши їх на підборіддя, повідомляє Обозреватель.

Серед порушників опинилися 2-кратний чемпіон Олімпіад 2016-го і 2020 років Абдулрашід Садулаєв, чемпіон Європи Абасагжі Магомедов, Євген Жірбаєв і Тимур Біжоєв.

Збірну РФ зняли з літака. Джерело: кадр з відео

Борців під конвоєм вивели з транзитної зони амстердамського аеропорту "Схіпхол".

Абдулрашід Садулаєв. Джерело: Instagram Дзамболата Тедеєва

"Те, що сталося, навіть не знаю, як можна коментувати. Це можна назвати фiрмовим беззаконням. Половину збірної команди вони висаджують з літака. Кажуть, ви сьогодні не полетите – полетите завтра. Чому? Пояснень немає. Я думаю це замовлення наших опонентів" , – заявив на відео Тедеєв.

Члени збірної РФ з вільної боротьби не наділи медичні маски як належить за правилами і були зняті з рейсу на Осло в амстердамському аеропорту Схіпхол. Тренер збірної назвав це свавіллям і "замовний акцією опонентів". Команда відправлялася на ЧС зі спортивної боротьби в Норвегії pic.twitter.com/FDtmVTN5SQ - Рустем Адагамов (@adagamov) October 1, 2021

В інтерв'ю sports.ru тренер зазначив, що всі місцеві були без масок: "А нам такі вимоги пред'явили, і ми були змушені підкоритися".

За словами наставника, його і команду виводили з повітряного судна під оплески і схвальні репліки пасажирів на адресу стюардес і спецслужб.